У металевому вагончику згорів чоловік

Про пожежу на вулиці Шевченка у Чорткові повідомив невідомий на лінію “101″. На місце займання виїжджали рятувальники.

Після того, як вони загасили пожежу, то всередині в металевому вагончику виявили тіло чоловіка. Про загиблого пожежники повідомили Чортківський відділ поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що займання трапилося 21 вересня близько 18:00 на закинутій приватній території Чорткова. Ймовірна причина пожежі – куріння в ліжку.

Поліціянти встановлюють особу загиблого. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.