У Тернополі поліцейські припинили хуліганські дії дебошира

14 вересня близько 6 години ранку до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її родич поводиться агресивно, погрожує фізичною розправою рідним та розлив у квартирі невідому речовину.

За вказаною адресою виїхала мобільна група із реагування на факти домашнього насильства. На місці події жінка розповіла, що її син говорить нерозбірливі речі, завдав собі ножові поранення та зачинився в кімнаті. Чоловік на зауваження поліцейських не реагував та погрожував застосувати зброю. Правоохоронці викликали на підмогу спецпризначенців, медиків, рятувальників. До їх приїзду проводили перемовини з хуліганом.

Співробітники роти поліції особливого призначення за згоди господині помешкання деблокували двері до кімнати, де забарикадувався чоловік. У приміщенні виникло задимлення. За попередніми даними, – через кислоту, яку правопорушник розлив навмисно в квартирі.

Рятувальники ліквідували задимлення та вжили заходів, аби зменшити небезпеку від випарів невідомої речовини.

Правопорушника доправили до лікарні.

З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на гвинтівку, 2 ножі, невідомі рідкі речовини у каністрах та пробірках.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.