Не завжди авансовий платіж є гарантією того, що ви отримаєте товар

У пастку шахраїв потрапив житель Тернополя. Чоловік перерахував авансовий платіж за товар, але його так й не побачив.

За словами потерпілого, на одному із популярних сайтів із продажу побутової техніки він знайшов оголошення про продаж зарядної станції. Ціна влаштувала його і чоловік вирішив придбати 3 таких станції. Зв’язавшись з адміністратором сайту, тернополянин погодив усі умови.

Одна з них – відправлення товару лише після повної оплати. Як результат, він ще 28 серпня перевів на вказаний рахунок 29155 гривень, але зарядних станцій так і не отримав. Восьмого вересня чоловік звернувся із заявою до поліції.

Дізнавачі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 ККУ. Поліціянти перевіряють, куди пішли гроші, а також з’ясовують й деталі про сам сайт, бо не виключають, що тернополянин міг замовити товар через фішинговий аналог сайту. Триває слідство.

Для того, щоб не потрапити у пастки шахраїв, варто під час здійснення операцій в інтернеті дотримуватись таких правил:

Не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах.

Нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код.

Перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній.

У разі отримання спірних листів чи повідомлень не здійснювати ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла.

Не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах.

Не користуватися неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдатку.