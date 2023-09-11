На Тернопільщині чоловік потрапив до реанімації через жарти на дорозі

П’ять дорожньо-транспортних пригод за минулі вихідні зареєстрували поліціянти Тернопільщини. У кожній аварії травмувалися люди.

Про автопригоду із травмованими о 6 ранку на лінію “102″ 9 вересня повідомив очевидець. Чоловік сказав, що на вулиці Тарнавського, неподалік його будинку, водій автомобіля “ВАЗ 211540″ збив жінку. На місце ДТП виїжджала поліція. У ході перевірки стало відомо, що потерпіла переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Жінку із травмами та забоями госпіталізували до лікарні.

Чергову автопригоду з травмованим перехожим зареєстрували правоохоронці того ж вечора у дворі будинку на проспекті С.Бандери. Чоловік, рухаючись заднім ходом на автомобілі “Volksvagen Passat”, допустив наїзд на пенсіонерку 1947 року народження. Потерпілу доправили до лікарні.

До приймального відділення Заліщицької лікарні 10 вересня карета швидкої привезла чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Про травмованого черговий лікар одразу повідомив поліціянтів. У ході розслідування стало відомо, що потерпілого близько 3 ранку в одному із сіл Чортківщини переїхав автомобіль. Водій стверджує, що чоловік лежав на проїжджій частині дороги й він його не помітив. Причини травмування та аварії встановить слідство.

Жарти на дорозі та порушення правил стали причиною травмування у Тернопільському районі чоловіка 1966 року народження. Потерпілий їхав на капоті автомобіля ВАЗ 21080. У якийсь момент “жартівник” не втримався і впав на проїжджу частину дороги та отримав тілесні ушкодження.

Його бригада екстреної медичної допомоги з множинними переломами та травмами госпіталізувала в реанімаційне відділення. 24-річого водія автівки затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому слідчі інкримінують статтю 286-1 ч. 2 Кримінального кодексу.

У селі Озерна не розминулися неповнолітній велосипедист та автівка. Аварія трапилася близько 20:00. За попередньою інформацією, дванадцятирічний велосипедист, рухаючись другорядною дорогою, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Transporter». Хлопчика госпіталізували.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.