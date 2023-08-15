Ви впевнені, що ваша техніка зараз там, де повинна бути? Вам цікаво, скільки пального було залито в її баки і скільки витратилось? А хочете знати, не виходячи з кабінету, скільки гектарів обробив той чи інший механізатор на певній ділянці протягом останніх кількох годин та скільки разів і де відвантажив зібране зерно? Можливо, він рухається з неправильною швидкістю? А може, працює на конкурентів?

Поліція охорони гарантує, що всі ці запитанняперестануть вас турбувати, щойно встановите систему GPS-моніторингу. Це дасть вам змогу тримати всю техніку під цілодобовим контролем і в режимі реального часу стежити за продуктивністю та ефективністю її праці.

Ви можете отримувати й аналізувати багатопараметрів і показників, контролювати дотримання механізаторами технологій, температурного і швидкісного режимів, оптимізувати витрати пального і запобігти потенційним зловживаннямтощо.

У сучасних систем GPS дуже широкі можливості .Детальніше – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Поліція охорони – на варті аграрного бізнесу.

Управління поліції охорони в Тернопільській області