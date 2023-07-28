Оперативники встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки майна з чужої квартири

Жінка розповіла, що невідома особа проникла до її квартири, яка знаходиться на першому поверсі і з кухні викрала сумку з документами та грошима, а також побутову техніку.

Встановлюючи обставини злочину, поліцейські з’ясували, що на момент крадіжки господарі були вдома, але не чули, як через відчинене вікно на кухні заліз крадій та обікрав їх.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний раніше судимий житель Кременецького району, 2002 року народження. У скоєному зловмисник зізнався.

Розповів, що пізно ввечері повертався додому нетверезий, побачив в одній з квартир на першому поверсі навстіж відчинене вікно і без вагань вирішив чимось збагатитися. Коли проник до помешкання – на кухні лежала сумка, а в ній – документи та чимала сума грошей – 10 000 гривень та 250 євро. Та цього виявилося замало – прихопив ще й мікрохвильову піч.