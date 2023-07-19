Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому!

За шість місяців 2023 року працівники поліції Тернопільщини склали 2384 адміністративних протоколи щодо фактів домашнього насильства. Найбільше зверталися за допомогою жінки, хоча жертвами є й діти та чоловіки.

За словами Василя Дідуха, заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, сьогодні на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства перебуває 2734 осіб, з них – 378 жінок. Від початку року працівники поліції виявили та задокументували 85 кримінальних правопорушень. З них 69 за домашнє насильство, а 16 – за невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників.

Економічне, психологічне, сексуальне та фізичне – усе це види домашнього насильства з яким щодня ведуть боротьбу працівники поліції. Вони реагують на кожен дзвінок і виїжджають на місце події. Правоохоронці вивчають ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення.

Аби захистити постраждалих та запобігати домашньому насильству, поліціянти виписують терміновий або обмежувальний заборонний припис, ставлять кривдника на спеціальний облік та притягують винних до відповідальності за вчинене насильство.

Правоохоронці звертаються до громадян не замовчувати факти жорстокого поводження у родинах, а вчасно звертатися за допомогою, особливо, якщо очевидцями чи учасниками таких явищ є діти, особи похилого віку чи громадяни з інвалідністю.

Якщо ви стали жертвою або очевидцем насильства – телефонуйте на лінію “102″. Вчасно надана інформація та допомога можуть врятувати чиєсь здоров’я або навіть й життя.