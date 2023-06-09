Москітні сітки – прихована небезпека для дітей

Теплий період та літні канікули – це час, коли на лінію “102″ все частіше надходять повідомлення про факти дитячого травматизму. Діти отримують травми у дорожньо-транспортних пригодах, катаючись на велосипедах, самокатах чи роликах.

Реєструють правоохоронці нещасні випадки на воді та після ігор з вогненебезпечними та вибухонебезпечними предметами. Москітні сітки та відчинені вікна – це також небезпека, але для малюків.

Від спеки та комах в оселі люди рятуються москітними сітками. Проте саме вона є основною небезпекою для найменших, бо створює в дітей ілюзію опори. Жодна сітка не витримує вагу навіть найменших малюків.

Тож батьки повинні запам’ятати, що відкривати вікна можна лише на провітрювання. Не зайвим буде встановити та них грати або спеціальні «дитячі замки».

Пам’ятайте – москітні сітки не захищають від випадіння. Хибне уявлення про їх безпеку може призвести до травмування чи навіть смерті дитини.