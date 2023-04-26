Шахрайство з орендою помешкання задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції

Аби уникнути обману під час оренди помешкання, в першу чергу, перевіряйте акаунт автора – дату створення, наявність інших оголошень. Якщо одні й ті ж фото квартири розміщені для оренди в різних містах, йому точно не варто довіряти. Не перераховуйте жодних коштів, поки особисто не прийдете на перегляд житла. Якщо його власник запевняє, що охочих орендувати квартиру дуже багато і для того, щоб її забронювати, ви маєте перерахувати кошти – ймовірно, це шахрайська схема. Шукайте житло на перевірених платформах.