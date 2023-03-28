Оперативники Тернопільського райуправління поліції розшукали зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля

Лиходій вночі викрав акумулятор з автомобіля, який власник залишив в дворі будинку, де проживає.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 50-річного чоловіка. Він вранці виявив свій автомобіль відчиненим та без акумуляторної батареї.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Причетним до протиправного виявився 52-річний житель одного із сіл Тернопільського району. Крадений акумулятор зловмисник здав на металобрухт.

З’ясувалося, фігурант причетний ще до однієї схожої крадіжки – поцупив два акумулятори з вантажівки.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.