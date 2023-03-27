Жительку Мельниці-Подільської громади затримали за вчинення крадіжки

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Борщева про те, що з однієї із крамниць невідома особа намагалася винести жіночий халат, надягнувши його під верхній одяг. Персонал торгового закладу помітив крадіжку й затримав жінку до прибуття поліцейських.