У чотирьох автопригодах, які трапилися на Тернопільщині, загинули та травмувалися люди

Чотири дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернопільщини впродовж 10-12 березня.

Дві аварії трапилися у п’ятницю. З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жителя Тернополя 1996 року народження. Травми чоловік отримав в результаті ДТП. У ході перевірки стало відомо, що на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах селища Велика Березовиця, водій маршрутного таксі не переконався в безпечному русі і почав здійснювати маневр В результаті – в нього врізався Volkswagen Caddy, який в цей час їхав своєю смугою. Травми отримав водій Caddy, але від госпіталізації чоловік відмовився.

З переломами та тілесними ушкодженнями того ж вечора потрапила до травматологічного відділення 80-річна жителька Бучача.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що жінка йшла попри колію, коли нею рухався вантажний потяг. Потерпіла отримала травми. Причини нещастя встановлять у ході слідства. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту) ККУ.

11 березня о 5:14 на мості в селі Великий Говилів водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу. В результаті удару 21-річний кермувальник загинув, а пасажира авто госпіталізували до медзакладу.

Стало погано за кермом і водієві іншого легкового автомобіля марки ВАЗ. У момент руху транспорту чоловік 1998 року народження втратив свідомість та з’їхав у кювет. Водія доправили до реанімаційного відділення.

По усіх автопригодах тривають перевірки.