Вантажівку з грабом та буком зупинили на Бучаччині поліціянти

Шість метрів кубічних деревини без відповідних документів та бирок вилучили працівники сектору превентивної діяльності Бучача.

8 березня екіпаж, який патрулював дороги Чортківського району, зупинив транспортний засіб марки “ЗІЛ-131″, завантажений дровами. Водій надав накладну на перевезення дуба, але документ не відповідав дійсності, оскільки вантажівка перевозила бук та граб.

Водій стверджував, що віз дрова місцевій мешканці, але коли поліціянти перевірили вказану адресу, то з’ясували, що жінка дрова не замовляла, бо уже кілька місяців знаходиться за кордоном.

У ході перевірки стало відомо, що деревину завантажили у лісовому масиві неподалік с. Гончарівка, Чортківського району, що належить Бережанському лісомисливському господарству.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 246 (незаконна порубка лісу) ККУ. Триває слідство.