Шахрай привласнив 60 тисяч гривень, обдуривши кременчанку

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернулася жителька райцентру і повідомила про те, що чоловік, який назвався Назарієм, видурив у неї 60 тисяч гривень, обіцяючи послуги з виїзду за кордон.

У соціальних мережах донька заявниці, котра мешкає за межами України, знайшла оголошення про те, що надаються послуги з виготовлення документів для виїзду до Сполучених Штатів Америки. Дочка розповіла про це матері і запропонувала, що перерахує їй кошти, а та скористається послугами. З незнайомцем обговорили суму – 60 00 гривень.

Ще на початку листопада кременчанка оплатила домовлену вартість послуг, перекинувши кошти на банківську картку. Після цього незнайомець перестав виходити на зв’язок, видаливши з месенджера всю переписку. Потерпіла звернулася до поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ. Поліцейські застерігають жителів області бути пильними та уважними, особливо, коли йдеться про послуги, за які вимагають передоплату. Нікому і ніколи не давайте гроші, не отримавши те, про що було домовлено.