Жителька Тернополя перерахувала 16 000 гривень невідомій особі, яка обіцяла роботу за кордоном

Із заявою про вчинення шахрайських дій до співробітників поліції звернулася 27-річна жителька обласного центру. У неї виманили гроші за допомогу в працевлаштуванні. Як встановили поліцейські, жінка в одній із соцмереж знайшла оголошення про набір на роботу за кордоном. Зв’язалася з автором, який пообіцяв оформити документи для працевлаштування. За свої послуги незнайомець попросив передоплату. Тернополянка перекинула на його банківську картку 16 000 гривень. Проте домовленостей невідомий не виконав і гроші не повернув.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини афери та особу зловмисника.

Поліцейські застерігають жителів області: ніколи не перераховуйте та не оплачуйте кошти наперед незнайомим людям. Шукайте відомості про підприємство, куди вас обіцяють працевлаштувати, дізнайтеся чи є там вакансії. Попросіть у посередника контакти тих осіб, яким він вже допоміг виїхати на роботу за кордон. Завжди перевіряйте інформацію, перш ніж перераховувати кошти невідомим особам.