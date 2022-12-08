Поліцейські психологи навчають колег долати втому і стрес

У рамках «Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки», поліцейські психологи продовжують навчати особовий склад протистояти стресовим ситуаціям та надавати психологічну допомогу правоохоронцям. Про ознаки синдрому хронічної втоми та як його здолати розповів начальник служби психологічного забезпечення Головного управління Нацполіції області Михайло Козюк.

Поліцейський психолог зазначив, що працівники поліції, які за родом служби постійно та інтенсивно спілкуються з людьми, потрапляють групу ризику хронічного перевтомлення.

Основними причинами синдрому хронічної втоми є профдеформація в професійній сфері, надмірні фізичні та психологічні навантаження, різного роду захворювання, дефіцит вітамінів. Ознаками нервового і фізичного виснаження можуть бути безсоння, підвищена дратівливість, апатія, відчуття втоми, часті зміни настрою, тривожність та головний біль.