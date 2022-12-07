Підрозділ міграційної поліції відзначає другу річницю з дня створення

Протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним з експлуатацією людей, контрабандою мігрантів і незаконною легалізацією іноземців. Поліпшення міграційної безпеки, примусова депортація жителів інших держав, причетних до правопорушень. Проблеми торгівлі людьми, а особливо в час війни. Усіма цими питаннями та проблемами займаються працівники відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області.

7 грудня Департамент міграційної поліції відзначає другу річницю з дня створення підрозділу.

Подякували за співпрацю оперативникам Тернопільщини колеги з Державної прикордонної служби.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, вдосконалення вагомих результатів у роботі щодо протидії злочинності та з нагоди 2-ї річниці відзначив працівників міграційної поліції листами-подяками.