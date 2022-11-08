Сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна

Спостерігати, куди летить ракета чи дрон, не варто. Це може призвести до біди. Найкраще – це максимально подалі відійти від адміністративних будівель, стратегічних або військових об’єктів, які можуть бути цілями для ураження.

Якщо ж ви помітили ракету чи дрон, то повідомте про це на лінію “102″ і негайно тікайте в укриття. Якщо воно далеко, тоді дотримуйтеся правила “двох стін”, які повинні вас відділяти від небезпеки.

Точність російських ракет викликає сумнів. Вони у будь-який момент можуть втратити ціль, змінити напрямок або взагалі впасти. Тому дотримання правил безпеки – шанс врятувати життя.

Дрони-камікадзе іранського виробництва гучні, коли ці дрони наближаються, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.

Пам’ятайте, знімати збиті ракети, показувати куди вони впали заборонено, аби не інформувати ворога. Не можна підходити до таких предметів, брати їх у руки або намагатися самостійно перенести чи розібрати. Про таку знахідку повідомляйте на “101″ або “102″.