Підволочиські поліцейські викрили жителя Скалатської громади у крадіжці мобільного телефона

До співробітників Підволочиського відділення поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя Скалата про те, що невідома особа викрала його мобільний телефон. Зі слів чоловіка, він перебував в компанії знайомих біля магазину. Мобілку залишив на столі без нагляду, в цей момент її хтось і потягнув.

Причетним до крадіжки виявився 24-річний житель Скалатської громади. Чоловік два місяці тому вислухав вирок суду за майновий злочин, його засудили на 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки. Проте він не втримався від спокуси і обікрав знайомого.