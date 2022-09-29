Лановецькі поліцейські розшукують шахрая, який виманив у двох людей 19 000 гривень за дрова

Два факти шахрайств, пов’язаних з купівлею дров через інтернет, зареєстрували співробітники Лановецького відділення поліції.

Один із потерпілих, 29-річний житель Лановецької громади, розповів поліцейським, що знайшов оголошення про продаж дров в одній із соціальних мереж. Зв’язався з продавцем, який погодився доставити товар лише після оплати. Чоловік перерахувала на банківську картку незнайомця 12 000 гривень. Після отримання коштів зловмисник вимкнув свій телефон, а покупець дрова не отримав і кошти йому не повернули.

За такою ж шахрайською схемою ошукали 52-річного жителя Вишнівецької громади. Віртуальні дрова йому обійшлися у 7 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до обох афер може бути причетна одна й та ж особа. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. За обома фактами дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські радять громадянам бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах. У випадку з купівлею дров, пропонуйте розрахунок на місці після доставки. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

У разі якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію «102».