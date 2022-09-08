Житель Бучаччини спробував “відкупити” товариша за 100$

Керування без відповідної категорії та документів на скутер, без шолома та у стані алкогольного сп’яніння – за усі ці правопорушення відповідатиме перед законом 19-річний житель Бучацької територіальної громади.

Юнака 7 вересня близько опівночі за порушення правил дорожнього руху зупинили працівники Бучацького сектору реагування патрульної поліції. Водій HONDA DIO мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти тест на “Драгері”. Останній показав в крові скутериста 0,9 проміле алкоголю.

Окрім цього, юнак їхав без шолома та без відповідної категорії у посвідченні водія. Документів на скутер у нього також не було.

Поліцейські почали складати на порушника відповідний адмінпротокол і в цей час до них підійшов товариш скутериста та став просити за нього. Далі він запропонував 100 доларів за те, що силовики порвуть протокол. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. “Помічник” відповідатиме за кримінальний злочин – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Триває слідство.