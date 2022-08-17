65 000 гривень неправомірної вигоди за місце для поховання: поліція затримала посадовця комунального підприємства Тернопільської міської ради

Фігуранту повідомлено про підозру. Гроші вилучили на місці затримання. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

16 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали посадову особу спеціалізованого комунального підприємства Тернопільської міської ради під час отримання неправомірної вигоди.

65 000 гривень вимагав та отримав фігурант за резервування місця для поховання на території «Микулинецького кладовища». Зазначену суму поліцейські вилучили на місці затримання.

Посадовець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з обласним управлінням СБУ.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України