Українська спільнота з польського міста Щецин передала допомогу тернопільському спецпідрозділу поліції

Два квадрокоптери, тепловізор, обігрівач та вантажний мікроавтобус отримали бійці тернопільської роти поліції особливого призначення. Цінний вантаж поліцейським надіслала українська громада з міста Щецин Республіки Польща.

Наші земляки з перших днів війни намагаються надавати допомогу усім, хто її потребує. Вони збирають і надсилають гуманітарні вантажі в райони, які зазнають ворожих ударів, у медзаклади, передають переселенцям, малозабезпеченим родинам, а також підтримують українських захисників.

Цього разу чергову партію допомоги спрямували для тернопільських поліцейських. До закупівлі обладнання долучився меценат Ян Бобрик – етнічний українець, який народився в Польщі. Вантаж доправив тимчасово виконуючий обов’язки голови громадської організації «Воїнів АТО/ООС Тернопільського району» Роман Павлишин.

«Об’єднання українці з польського міста Щецин неодноразово передавало допомогу не лише підрозділам ЗСУ, а й поліцейським. Тільки разом ми зможемо наблизити перемогу», – каже Роман Павлишин.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Михайло Білецький подякував меценатам за підтримку. Два квадрокоптери, тепловізор та вантажний мікроавтобус марки «Рено» поліцейські застосовуватимуть під час виконання службових завдань у зоні бойових дій.