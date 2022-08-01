Алгоритм дій для громадян, які розшукують рідних, зниклих в зоні бойових дій

Якщо ви втратили зв’язок зі своїми рідними, які зникли в зоні ведення бойових дій, вам необхідно звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем проживання або зателефонувати на лінію 102.

При зверненні вам потрібно надати правоохоронцям якомога більше інформації про зниклу особу: анкетні дані, що робив в зоні бойових дій, останнє фото, при наявності документи, номер мобільного, яким користувалась особа на момент зникнення.

Не варто вчиняти самостійних дій, зокрема, без дозволу слідчого, розміщувати в соціальних мережах фотографії безвісти зниклих. Особливо це стосується тих, хто служить в ЗСУ, НПУ, СБУ тощо. Якщо особа перебуває в полоні – це може загрожувати її безпеці. Також громадянам, які розшукують рідних, не варто самостійно зв’язуватися з особами, які нібито надають інформацію щодо зниклого, а повідомляти про це в поліцію з метою недопущення можливості стати жертвою шахраїв.

У ГУНП в Тернопільській області функціонує робоча група з прийому звернень про безвісти зниклих громадян в умовах воєнного стану. Номер телефону (0352)27-14-53.

Група розглядає заяви та повідомлення про зникнення безвісти та викрадення громадян в умовах воєнного стану, потрапляння в полон. Також у близьких родичів безвісно зниклих осіб відбирають біологічні зразки для ідентифікації невпізнаних тіл.

Крім того, дізнатися про те, що особа вважається такою, що зникла під час воєнних дій за особливих обставин можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.

Якщо громадяни не мають інформації про місце перебування родича, то вони можуть звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 чи заповнити відповідну форму для запитів на сайті nib.gov.ua (http://nib.gov.ua/).