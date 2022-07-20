Будьте уважними, користуючись оголошеннями купівлі-продажу в інтернеті!

Більш як 21 тисячу гривень втратили жителі Тернопілля, скориставшись послугами сервісу оголошень.

Впродовж доби, 19 липня, до працівників Тернопільського райуправління поліції звернулося четверо місцевих жителів. Усі вони стали жертвами шахраїв та втратили гроші. Методи, якими промишляють зловмисники, найрізноманітніші.

Фішингові сайти, передоплата та сумнівні дзвінки – це лише частина незаконних заробітків, яку використовують шахраї. Купуючи-продаючи в інтрнеті, будьте обережними та уважними.

Троє місцевих мешканців потрапили на гачок шахраїв, які виманюють особисті дані та номери банківських карток. Жертви отримали від потенційних “продавців-покупців” посилання на ідентичний сайт.

Перейшовши, вони заповнили формуляр, ввівши особисті дані, номер картки та CVV-код. За кілька хвилин потерпілі отримали смс-повідомлення про списання коштів. У двох з електронного гаманця списало 3500 та 2000 гривень. Інша тернополянка втратила понад 13 тисяч.

Ще одна потерпіла здійснила передоплату у розмірі 2 тисяч гривень за віртуальний товар, якого так і не дочекалася.

Працівники поліції та адміністратори сайту оголошень ОЛХ наголошують користувачам бути уважними та нагадують основні правила:

❗Посилання в особисті повідомлення — ЗЛО: не переходьте за посиланнями, які вам відправляють в особистих повідомленнях нібито для купівлі товару / скасування угоди / повернення ваших коштів і подібне;

❗В OLX Доставка немає ніяких збоїв/помилок, при яких угода скасовується і вам потрібно знову вводити дані карти для повернення коштів або повторної оплати. Якщо продавець не відправить товар — кошти повертаються на вашу карту автоматично (дивіться Коли покупцю повернуться гроші по OLX Доставка);

❗Актуальна і 100% вірна інформація про статус вашої угоди є тільки у вашому профілі OLX, на вкладці «OLX Доставка» — завжди перевіряйте там, особливо якщо ви отримали повідомлення про помилку при замовленні / про скасування замовлення (до слова, якщо ви отримали таке повідомлення — дивіться попереднє правило);

❗Ми НЕ відправляємо ніяких SMS і Viber повідомлень від OLX Доставка — повідомлення приходять тільки на вашу поштову скриньку і в додатку OLX;

❗В роботі послуги OLX Доставка відсутні будь-які індивідуальні форми і посилання для здійснення угоди / отримання коштів по угоді.

Обговорюйте деталі угод тільки в чаті і не переходьте в сторонні месенджери. Перш ніж перейти за посиланням, звертайте увагу на домен: повна версія сервісу OLX.ua виглядає olx.ua, мобільна версія – m.olx.ua, бізнес-сторінка на OLX – name.olx.ua.

Якщо ви ввели ваші реквізити за надісланим шахраями посиланням, то допомогти повернути вам гроші зможуть тільки банк та поліція.