У помешканні чоловіка поліцейські виявили небезпечні предмети

Статтю 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують працівники відділення поліції №1 Борщова місцевому мешканцю.

Перевіряючи оперативну інформацію та провівши санкціонований обшук в помешканні, поліцейські виявили та вилучили майже 500 грамів пороха, два детонатори та кілька набоїв. Жодних дозволів у чоловіка на збереження чи використання цих предметів не було.

Де взяв заборонені вибухонебезпечні речовини, він не зізнається. Усе вилучене слідчі направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Триває слідство.