Оперативники встановили особу чоловіка, який обікрав жителя області

Крадіжку, вчинену у воєнний час, інкримінують слідчі Тернопільського райуправління поліції жителю обласного центру. Чоловіка підозрюють у привласненні грошей та мобільного телефону.

Про злочин на лінію “102″ повідомив мешканець Зборівського району. Він розповів, що разом ще з двома людьми розпивав спиртні напої.

Між ним та товаришем по чарці виник конфлікт у ході якого останній відібрав у нього гроші та телефон і пішов. Сума збитків – 6500 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники Тернопільського райуправління поліції встановили особу зловмисника і його місцезнаходження.

У скоєному чоловік зізнався. Він уже і раніше потрапляв у поле зору поліцейських. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 185 ККУ. Триває слідство.