Поліцейські застерігають від шахраїв: не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надсилають незнайомці

У шахрайську пастку потрапив 30-річний житель обласного центру. Чоловік хотів через інтернет продати автомобільні диски, а натомість у нього з банківської картки викрали майже 8 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, чоловік на одному із сайтів розмістив оголошення про продаж автодисків. Невдовзі зателефонував незнайомець, який хотів придбати товар, та скинув тернополянину посилання, яке необхідно було заповнити для відправки.

Потерпілий перейшов за отриманим посиланням та, ймовірно, ввів там дані своєї банківської картки. У результаті таких маніпуляцій з його банківської картки викрали кошти.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статі 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області бути обережними при продажі товарів через інтернет.

Не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають незнайомці, а тим паче, не вводьте дані вашої банківської картки: термін дії картки, CVV та PIN-код. Якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, потрібно одразу звернутись до банку та заблокувати картку, а також на гарячу лінію «102».