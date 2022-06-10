30-річного тракториста фермерського господарства впіймали на крадіжці дизпалива

Чоловік злив з бака транспортного засобу тридцять літрів пального, хотів заховати, аби згодом забрати додому, проте його помітили охоронці аграрного підприємства і викликали поліцію.

Співробітники відділення поліції міста Бучача, виїхавши на місце події, встановили, що 30-річний житель Чортківського району, котрий працює трактористом фермерського господарства, намагався викрасти 30 літрів дизельного палива, яке попередньо злив у дві каністри.

Ємності, наповнені пальним, хотів заховати в кущі, проте його помітила охорона. Крадене вилучили. Зловмисника перевіряють на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.