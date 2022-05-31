Борщівські поліцейські виявили у двох жителів громади наркотичні речовини та зброю

Під час проведення відпрацювання території обслуговування поліцейські отримали інформацію, що двоє жителів одного із сіл Борщівської громади зберігають вдома наркотичні речовини.

У ході санкціонованого обшуку в помешканні 27-річного чоловіка правоохоронці виявили понад 400 грамів подрібненої речовини зеленого кольору, схожої на марихуану. За словами правопорушника, він сам займався вирощуванням рослин коноплі, сушив їх та зберігав для власного використання. Вилучене направлено на експертизу.

В будинку іншого фігуранта, 36-річного чоловіка, правоохоронці знайшли пістолет та набої до нього калібру 9 мм. Чи належить дана зброя до вогнепальної буде відомо після експертизи. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв пістолет та з якою метою зберігав.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру відповідно до статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.