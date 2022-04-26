Поліцейські затримали жительку Підволочиська за вчинення крадіжки з магазину

До обрання запобіжного заходу зловмисницю помістили в ізолятор тимчасового тримання згідно статті 208 КПК. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, їй може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від охоронця одного із супермаркетів міста про те, що невідома особа викрала з торгового закладу продукти харчування та алкогольні вироби.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що причетною до правопорушення виявилася 39-річна жителька Підволочиська. У неї вилучили крадений товар. Суму збитків встановлюють.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Оперативники також перевіряють причетність фігурантки до скоєння аналогічних злочинів на території обласного центру.

Нагадаємо, відповідно до внесених змін у Кримінальному кодексі України, відповідальність за вчинення майнових злочинів в умовах воєнного стану стала більш жорсткішою.