З початку квітня тернопільські поліцейські склали 138 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Упродовж трьох тижнів, в період з 1 по 21 квітня, співробітники поліції оформили 5 240 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

Також за вказаний період на дорогах Тернопільщини трапилося 110 дорожньо-транспортних пригод. Із них 52 – із постраждалими, в яких 7 людей загинули, ще 30 – отримали травми. 33 аварії трапилося за участю пішоходів. Дев’ять аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку.

Серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

З початку квітня правоохоронці виявили 138 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наближається Великдень поліцейські закликають громадян не легковажити та не сідати за кермо напідпитку. Нетверезий водій є небезпечним для життя та здоров’я усіх учасників дорожнього руху. Будьте законослухняними та дотримуйтеся правил дорожнього руху.