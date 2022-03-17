Пильність тернополян допомогла запобігти розповсюдженню наркотичних речовин

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від небайдужого містянина про те, що в дворі будинку він виявив підозрілого хлопця, який поводився дивно та щось фотографував.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу незнайомця. Ним виявився 16-річний житель Тернополя. Під час поверхневої перевірки у нього виявили один згорток з речовиною, схожою на наркотичну. Також правоохоронці знайшли місце, де він розставив ще 6 таких пакетиків. Вилучене направлено на експертизу.

Правоохоронці встановлюють звідки неповнолітній взяв заборонені речовини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання від чотирьох до восьми років позбавлення волі.