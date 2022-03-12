Будьте обережні, шахраї під приводом працівників пенсійного фонду виманюють гроші у пенсіонерів

До працівників територіальних підрозділів поліції почали надходити чимала кількість повідомлень про шахрайства вчиненні щодо жителів області.

Невідомі телефонують до краян та представляються працівниками пенсійного фонду. Вони розповідають, що у зв’язку з введеним воєнним станом в Україні відбувається перерахунок пенсій.

Громадяни одразу вірять, адже аферисти володіють їхніми особистим даними та адреси проживання. Вони просять здійснити перереєстрацію за допомогою мобільного телефону. Пенсіонери повідомляють реквізити своїх банківських рахунків , CVV-кодів, а також сповіщення які їм надходили в смс- повідомленнях. Як наслідок з електронних гаманців громадян зникали всі заощадження.

Поліцейські кіберполіції застерігають: не довіряти інформації, яку отримуєте від незнайомців! Ні в якому разі не слідуйте порадам чи вимогам шахраїв – не виконуйте їх вказівок, не розголошуйте будь-яку конфіденційну інформацію, не надавайте коди з смс-повідомлень. Тримайте в секреті три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.

У випадку, коли до вас телефонують під різними приводами, зателефонуйте на гарячі лінії установ, аби перевірити отриману інформацію.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук невідомих, телефонуйте в поліцію за номером 0 (67) 673 65 69 або на лінію «102».