Увага! Шахраїв війна не зупиняє!

Працівники поліції звертаються до мешканців Тернополя та області бути обережними та уважними, спілкуючись із незнайомцями. За останні дні в нашу область заїхало чимало людей, але довіряти усім підряд не варто.

Незнайомці можуть підходити до вас і пропонувати здати гроші для Збройних сил, деякі розповсюджують оголошення в соцмережах щодо збору коштів на одяг чи предмети для військових.

Перевіряйте усю інформацію, уточняйте рахунки у волонтерів та представників благодійних організацій Тернополя та області. Адже за новоствореними сторінками у соцмережах можуть переховуватися шахраї.

Не ведіться на вмовляння та благання, залишайтеся при холодному розуму і не вірте незнайомцям. Довіряйте лише офіційним джерелам.

Телефони цілодобових гарячих ліній на Тернопільщині

Державна гаряча лінія 0 800 202 600, (044)-237-00-02

Національна поліції Тернопільщини 102, (067)-673-65-69

Патрульна поліції Тернопільської області (067)-620-43-86, (0352) 27-15-77

Управління СБУ в Тернопільській області (0352) 52-90-00, 067-352-31-00

Тернопільська обласна прокуратура (0352) 52-08-06

ДСНС в Тернопільській області 101, 112, (0352) 43-43-30, (0352) 43-43-20

Тернопільський обласний військкомат (0352) 52-12-82

Тернопільська міська рада 15-80

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області (з питань координації

евакуації населення) — (0352) 23-61-42

Гуманітарний штаб 0 800 303 522

Гуманітарний штаб з гуманітарної допомоги (068)-126-64-82

Консультативний центр відділення комунікацій 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ області (063)-606-93-58

Контакти для переселенців (098)-174-77-41, (067)-844-22-78

Перевезення та розміщення внутрішньо переміщених осіб та логістичне забезпечення (067)-350-08-51

Доставка допомоги з-за кордону (067)-343-02-06

Забезпечення продуктами харчування (097)-097-63-85