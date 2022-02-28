Поліція нагадує алгоритм дій під час звучання тривожної сирени та просить бути пильними

Працівники поліції нагадують: задля вашої безпеки життя та здоров‘я – залишайтеся вдома. Почули сирену – прямуйте до укриття.

Переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, означають попереджувальний сигнал — «Увага всім». Нагадуємо: на період воєнного стану немає жодних тренувальних сирен!

Вимкніть електроприлади, освітлення, перекрийте крани постачання газу та води. Зачиніть вікна та засуньте штори. Унаслідок близьких вибухів віконне скло тріскатиметься і розлітатиметься у різні боки. Часто люди зазнають поранень саме від скла, а не від уламків снарядів.

Беріть “тривожний рюкзак” і прямуйте до найближчого бомбосховища чи іншого укриття.

При можливості попереджайте про сигнал тривоги стареньких сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч. Люди похилого віку не завжди можуть швидко спускатися в укриття. Розкажіть їм про безпечні місця в будинку – в приватному помешканні це може бути підвал, а в квартирі – ванна кімната. Саме в них потрібно зберігати запаси їжі та води.

Багато жителів області у цілях безпеки виїхали зі своїх помешкань. Якщо ви побачили невідомих, підозрілих осіб у будинку чи поблизу, які намагаються проникнути в чиєсь помешкання, телефонуйте в поліцію. Пам’ятайте, правоохоронці готові реагувати на будь-які виклики.