Чотирьох любителів забороненої речовини викрили поліцейські на Тернопільщини

Три факти незаконного зберігання наркотичних речовин зареєстрували працівники поліції на території Тернополя та області 22 лютого.

З санкціонованим обшуком прийшли правоохоронці до жителя Борщівської територіальної громади. Під час проведення оперативно-розшукових дій стало відомо, що 30-річний чоловік може зберігати у себе заборонені речовини.

Інформація підтвердилася. Оперативники виявили у нього 150 грам подрібненої рослини зеленого кольору, схожої на канабіс. Її вилучили та направили на експертизу. Підозрюваний стверджує, що продавати наркотики не планував, а тримав для власного використання.

У жителя Лановеччини поліцейські під час поверхневого огляду виявили згорток з блакитною речовиною. Попередньо – це психотропний наркотик вагою 15 грам. Пояснювати де взяв його і для чого чоловік відмовляється.

Знайшли наркотики працівники поліції і в двох студентів одного із вишів Тернополя. Юнаки, побачивши людей у формі, почали поводитися підозріло, а коли до них підійшли та провели поверхневу перевірку, то виявили в обох заборонені речовини – солі та канабіс. Хлопці кажуть, що купили наркотики для власного вживання. Правоохоронці все вилучили та передали на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Встановлюють слідчі у кого та коли купували підозрювані заборонені речовини. Усі факти внесені в ЄРДР згідно із ст. 309 ККУ. Триває слідство.