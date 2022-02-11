Не впускайте в помешкання незнайомців: бережанські поліцейські розшукують осіб, які викрали заощадження пенсіонерів

Співробітники Бережанського відділу поліції розшукують зловмисників, які обікрали помешкання стареньких пенсіонерів. Правоохоронці застерігають краян: ні під яким приводом не впускайте до своїх осель незнайомих вам людей.

До Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від 47-річного чоловіка про те, що невідомі особи викрали з будинку його батьків 10 000 гривень. Співробітники поліції виїхали на місце події.

Потерпілі – подружжя пенсіонерів, обом майже по 90 років, проживають самотньо. Крадіжку грошей вони виявили не одразу. Як встановили правоохоронці, перед тим в їхньому будинку побували незнайомі люди. Вони заговорювали стареньких та хотіли у них щось начебто придбати.

Те, що селом роз’їжджали незнайомі люди під приводом купівлі різних товарів, підтверджують і місцеві жителі. Незнайомці, найімовірніше, можуть бути причетні до крадіжки грошей пенсіонерів. Поліцейські розшукують їх.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, які ходять по будинках під різними приводами та пропонують будь-які послуги, варто негайно повідомити поліцейським, дільничному офіцеру. Правоохоронці виїдуть, перевірять документи у незнайомців та з’ясують мету їхнього візиту. Розкажіть про такі випадки своїм родичам старшого віку, адже саме пенсіонери через свою надмірну довірливість потерпають від шахраїв. Застережіть не впускати у своє помешкання сторонніх осіб та завжди зачиняти вхідні двері на ключ.