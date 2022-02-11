Дільничні офіцери Тернопільського відділення поліції викрили раніше судиму жінку у крадіжках з помешкань односельчан

Потерпілі про факти крадіжок повідомили своєму дільничному офіцеру. Поліцейський оперативно відреагував та встановив причетну до протиправного особу.

До дільничного офіцера Тернопільського відділення поліції звернулося двоє мешканців одного із сіл Підгороднянської громади. У одного із них з будинку викрали два мобільних телефони, у іншого – тюнер та машинку для стрижки.

Причетною до злочину виявилася 44-річна односельчанка потерпілих. Жінка зараз перебуває на умовному терміні покарання за раніше вчиненні майнові злочини. Крадене майно у неї вилучили та повернули потерпілим.

Відомості за обома фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) ККУ. Санкція статті передбачає покарання від арешту до позбавлення волі на 5 років.