Правоохоронці виявили у раніше судимого тернополянина заборонені речовини

До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі в одному із під’їздів багатоповерхівки на вулиці Київській перебуває підозрілий невідомий чоловік, який, ймовірно, має при собі заборонені наркотичні препарати.

Виїхавши на виклик, правоохоронці виявили 41-річного тернополянина. Під час поверхневого огляду у нього знайшли два згортки з кристалічною речовиною, схожою на психотропну. Їх вилучили та направили на експертизу.

Чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції – був раніше судимий за наркозлочини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне зберігання психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські нагадують, на Тернопільщині активно працює чат-бот «Стоп Наркотик» в месенджері Telegram: «StopDrugs0472»: https://t.me/stopdrugsbot?start=ref_id_516058264. Він створений для блокування інтернет-ресурсів з продажу наркотичних та психотропних засобів.

Правоохоронці Тернопільщини закликають всіх небайдужих або тих, хто став свідком незаконного розповсюдження наркотичних засобів, в тому числі шляхом «закладок», повідомляти про такі факти у чат-бот або на телефон спеціальної лінії 102.