Трудова міграція та ризики, пов’язані з нею, – тема зустрічі начальника відділу міграційної поліції Тернопільщини з журналістами країн Балтії та Польщі

Делегація представників ЗМІ країн Балтії та Польщі завітала до Головного управління Нацполіції Тернопільщини в рамках своєї навчальної поїздки щодо дослідження теми трудової міграції в Україні. Для обговорення даної тематики вони зустрілися з начальником відділу міграційної поліції Олександром Буняком.

Поліцейський розповів про роботу підрозділу та розслідування злочинів, якими вони займаються – це торгівля людьми, трудова та сексуальна експлуатація, нелегальна міграція.

За словами Олександра Буняка, саме незаконна трудова міграція підвищує ризик потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми та сексуальною експлуатацією. На жаль, такі випадки непоодинокі. На зустрічі йшло про конкретні історії з життя мешканців Тернопільщини, які стали жертвами таких злочинів. Цьогоріч 5 мешканців нашого краю отримали статус осіб, які потерпіли від работоргівлі.

Журналістів цікавило, яким чином на Тернопільщині надають допомогу потерпілим особам та з якими проблемами стикаються поліцейські у своїй роботі під час розслідування злочинів даної категорії.

«Вкрай важливо проводити превентивну роботу задля попередження правопорушень, пов’язаних з нелегальною трудовою міграцією. У цьому напрямку ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями, проводимо просвітницькі заходи у вищих навчальних закладах», – розповів Олександр Буняк.

Іноземні гості подякували начальнику відділу міграційної поліції Тернопільщини за конструктивну бесіду і зазначили, що отримана інформація є цінної для них для дослідження теми трудової міграції в Україні.