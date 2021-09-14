Поліцейські та рятувальники краю проводять уроки з безпечної поведінки

Всеукраїнські, інформаційно-профілактичні заходи «День з поліцейським та рятівником» розпочалися на території нашої області. Їх мета – підвищити рівень обізнаності школярів щодо загальних правил безпеки та попередження дитячого травматизму.

Першими учасниками спільного інтерактивного уроку стали учні Тернопільської загальноосвітньої школи № 28. Хлопці та дівчата ближче ознайомилися з професією правоохоронців та рятувальників.

Про специфіку роботи правоохоронців старшокласникам розповіли очільник Нацполіції краю Олександр Богомол та начальник Управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

Юнаки й дівчата почули чимало корисної інформації про службу в поліції, які злочини найчастіше скоюють неповнолітні та яку відповідальність несуть перед Законом.

Керівник тернопільської поліції застеріг учнів від вживання наркотиків та наголосив юним учасникам дорожнього руху про дотримання елементарних правил на дорозі, які рятують життя.

Як це – працювати пожежником, школярі дізнавалися від начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віктора Маслея. Він розповів юним слухачам про щоденну роботу з вогнем, аваріями і людськими травмами, як правильно діяти при виникненні пожежі та яких правил дотримуватися в побуті аби не виникло надзвичайних подій.

Під час зустрічі гості продемонстрували школярам зразки зброї та спецзасобів, якими користуються у службовій діяльності, роздали інформаційні буклети та флікери.

Вже традиційно, своє вміння допомагати у розшуковій роботі демонстрував службовий поліцейський собака Рем. Він отримав найбільше оплесків і захоплень і спільних селфі.

Школярі подякували гостям за правове виховання, зазначивши, що подібні уроки допомагають уникнути негативної поведінки та обирати професії, які покликати допомагати та рятувати людей.