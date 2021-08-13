За крадіжку грошей з помешкання сусіда понесе відповідальність житель Козівської громади

Зловмисник викрав у потерпілого 700 гривень і того ж дня витратив їх на випивку.

До співробітників сектору поліцейської діяльності селища Козова звернувся житель села Бишки і повідомив, що з його будинку викрадено чималу суму грошей. У злодійстві чоловік запідозрив раніше судимого сусіда, адже той неодноразово без запрошення заходив на його обійстя.

Версію потерпілого поліцейські перевірили і знайшли цьому підтвердження. Продавець місцевої крамниці під час розмови з правоохоронцями розповіла, що дійсно 57-річний односелець, котрий ніде не працює, напередодні заходив до торгового закладу, купував спиртне, продукти на чималу суму.

Опитаний зловмисник теж не став заперечувати своєї причетності до протиправного. Зізнався, що проник до будинку сусіда, зайшовши на подвір’я з городів. У цей час потерпілий рубав дрова, тож не помітив його. У будинку в шухляді крадій знайшов 700 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу.

За скоєне зловмисникові загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.