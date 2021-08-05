Поліцейські застерігають: у випадку виявлення у вашому населеному пункті підозрілих осіб, телефонуйте на лінію 102

Над розкриттям крадіжки з будинку жителя села Романівка Байковецької сільської громади працюють співробітники Збаразького відділення поліції. У злочині підозрюють двох чоловіків, які того дня ходили селом під приводом купівлі воску.

Як встановили поліцейські, невідомі проникли до помешкання вдень, відваживши металопластикове вікно. В цей час господарів не було вдома. Крадіжку вони виявили близько 18 години, коли повернулися, та зателефонували до поліції. З помешкання зникли гроші.

На місці події працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи. Опитавши місцевих жителів, з’ясували, що напередодні у селі бачили двох незнайомих чоловіків, віком близько 40 років, які хотіли купити у людей віск. Поліцейські розшукують зловмисників.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Жителів області поліцейські застерігають подбати про безпеку свого майна. Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, які ходять по будинках під різними приводами, не будьте байдужими, зателефонуйте на лінію «102». Поліцейські виїдуть, перевірять документи у незнайомців та з’ясують мету їхнього візиту.