Три автопригоди на дорогах Тернопільщини розслідують працівники поліції

У Бучацьку райлікарню зі струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою 30 липня звернувся житель району. Тілесні ушкодження він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

У ході перевірки стало відомо, що в аварію чоловік потрапив ще 26 липня близько 00:45. За попередніми даними, потерпілий знаходився в автомобілі Volkswagen Passat B7, який стояв припаркований на узбіччі дороги в селі Підзамочок. В цей час трасою рухався Fiat, а за ним Renault Megane. Водій Renault не впорався з керуванням та врізався у Fiat і у припарковане авто.

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували правоохоронці 31 липня в Хоросткові. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що житель Чортківського району, керуючи мотоциклом SPARK, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з іншим мотоциклом марки SABUR.

В результаті удару до лікарні з переломами та іншими ушкодженнями потрапили обидва кермувальника.

Порушення правил виїзду з другорядної дороги на головну стало причиною автопригоди у Тернополі. 1 серпня на вулиці Об’їзна водій автомобіля Kia, виїжджаючи на головну трасу, не пропустив автівку Ford Transit і врізався в неї. До лікарні за меддопомогою звернулися пасажирка з Kia та кермувальник з іншого авто.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка та вирішується питання про внесення автопригод до Єдиного реєстру досудових розслідувань.