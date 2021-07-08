На Тернопільщині триває спецоперація «Мак»

Профілактика незаконного обігу наркотиків, виявлення та знищення незаконних посівів снодійного маку та конопель, запобігання фактам незаконної торгівлі наркотичною сировиною та її транспортування, документування злочинної діяльності злочинних груп наркоділків та окремих осіб, які причетні до наркобізнесу – основна мета спецоперація під умовною назвою «Мак», яка триває на Тернопільщині.

З початку проведення оперативно-профілактичних заходів задокументовано 16 фактів незаконного вирощування рослин маку та 6 фактів – коноплі. У ході відпрацювань поліцейські-оперативники провели чималу кількість обшуків в результаті яких вилучили близько 90 рослин маку та 100 – коноплі.

Найбільшу кількість злочинів правоохоронці задокументували на Кременеччині та в Тернополі. Одному із зловмисників, жителю Чортківщини вже оголосили підозру за вчинення даного роду злочину. Він вирощував на присадибній ділянці коноплю.

Поліцейські наголошують, що за вчинення даного роду злочину передбачена кримінальна відповідальність й правопорушникам загрожує штраф, арешт чи обмеження волі на певний строк.