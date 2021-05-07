Понад 40 тисяч реальних гривень – за віртуальний товар: поліцейські з’ясовують обставини шахрайств, жертвами яких стали двоє жителів Тернопільщини

До поліцейських із заявами про вчинення щодо них шахрайських дій звернулися жителі Тернопільського та Чортківського району. Один з потерпілих перечислив невідомому 26 тисяч гривень як завдаток за сільськогосподарську техніку, інший – понад 16 тисяч гривень за дрова.

Зі слів заявників, оголошення про продаж товарів вони знайшли в соціальній мережі. Поспілкувавшись з продавцями у режимі приватних повідомлень, тернополяни погодилися на їхні умови – здійснити передоплату за товар. Зізнаються, це була найбільша помилка, адже щойно гроші були перераховані на банківські картки незнайомців, з ними обірвався зв’язок.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб зловмисників та притягнути їх до відповідальності.

Жителів області правоохоронці застерігають бути вкрай обережними, зважаючись на покупку через Інтернет. Не варто спокушатися на низьку ціну чи переконання продавця про ідеальний стан товару. Якщо мова йде про велику суму, краще на власні очі побачити те, що хочете придбати. Купуйте онлайн лише використовуючи післяплату, бо шахраї видурюють передплату і не надсилають товар.