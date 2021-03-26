Нещасний випадок у Тернополі зареєстрували правоохоронці

Про невідомого чоловіка на проїжджій частині 25 березня о 22:30 повідомив на лінію “102″ невідомий. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група і на вулиці Живова, між центральним автовокзалом та торговим центром, побачили потерпілого.

Чоловіка бригада екстреної медичної допомоги доправила до медзакладу. При попередньому огляді у невідомого виявили відкриту черепно-мозкову травму. Окрім цього він був у стані алкогольного сп’яніння. Інших тілесних ушкоджень на тілі не було.

Причини травмування невідомого почали з’ясовувати працівники Тернопільського райуправління поліції. У ході проведеної роботи з’ясувалося, що чоловік впав з висоти власного зросту та вдарився головою об бордюр. Цю версію підтвердило і відео з камер спостереження.

Наразі оперативники встановлюють особу потерпілого, а медики ведуть боротьбу за його життя.