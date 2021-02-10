Чортківські дільничні офіцери встановили зловмисника, причетного до крадіжки грошей з чужої банківської картки

Аби приховати сліди злочину, лиходій спалив крадену картку. Проте уникнути відповідальності не вдалося – дільничні спільно з розшуківцями зібрали докази його причетності до злодійства.

За допомогою до співробітників Чортківського районного відділення поліції звернувся 56-річний житель одного із сіл. У нього невідомий викрав банківську картку та зняв звідти гроші.

З’ясувавши обставини крадіжки, дільничні офіцери встановили особу зловмисника. У протиправному викрили знайомого заявника – раніше судимого 31-річного жителя району.

Як виявилося, зловмисник запросив потерпілого до себе додому. Скориставшись моментом, викрав у нього з кишені куртки банківську картку Знаючи PIN-код, зняв з чужого рахунку спочатку 3 тисячі гривень, а пізніше ще 400. Гроші витратив на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.