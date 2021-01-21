На Тернопільщині СБУ системно захищає інформаційну безпеку

Протягом 2020 року співробітники Управління СБ України в Тернопільській області попередили 16 кіберінцидентів, блокували 7 кібератак на державні електронні інформаційні системи, здійснили понад 60 інформувань щодо виявлених вразливостей у роботі електронних ресурсів вітчизняних підприємств, установ та організацій.

Також кіберфахівці обласного управління викрили 5 ботоферм у соцмережах, які використовувались для поширення деструктивного контенту.

За матеріалами СБУ минулого року органи прокуратури та поліція Тернопільщини розпочали 7 кримінальних проваджень за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та несанкціонованих дій з інформацією. Вироки отримали троє осіб.

Так Кременецьким районним судом за несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих системах міграційної служби засуджено співробітника цієї ж структури. А Бучацький райсуд ухвалив вирок стосовно місцевого мешканця, який намагався продати через Інтернет інформацію із обмеженим доступом.

За останні роки Служба накопичила досвід з протидії хакерським атакам та іншим проявам кіберзлочинності, наслідки якої можуть створити загрозу життєво важливим інтересам держави. У СБУ функціонує підрозділ інформаційної контррозвідки, із результатами діяльності якого у 2020 році можна ознайомитись за посиланням bit.ly/3sHbvPp .

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області

